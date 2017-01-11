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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Mersin'in 5 ilçesinde elektrik kesintisi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 09:31
Mersin'in 5 ilçesinde elektrik kesintisi

MERSİN (İHA) - Mersin'in Bozyazı, Toroslar, Tarsus, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 13 Ocak Cuma günü, Bozyazı ilçesi Merkez Mahallesi Mustafa Deniz Caddesi ve Doktor Özenç Öner Sokak 09:00-13:00 saatleri arasında, Toroslar ilçesi Düğdüören Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında, Çukurova Mahallesi 85172, 85170, 85168, 85166, 85164, 85180, 85131, 85178, 85176, 85174 ve 85162 sokaklar ile 228.Cadde 09:00-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.
Tarsus ilçesi Özbek Mahallesi, Çağlayan Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Beydeğirmeni Mahallesi, Fahrettin Paşa Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi, Tozkoparan Zahit Mahallesi ve Yarbay Şemsettin Mahallesine 09:30-15:30 saatleri arasında, 82 Evler Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Yenice Mahallesine 13:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
Yenişehir ilçesi Pirireis Mahallesi 1110, 1112, 1108, 1111, 1113, 1117, 1106, 1103, 1102 ve 1101 sokaklar ile Silifke Caddesi ve İsmet İnönü Bulvarına 09:00-14:00 saatleri arasında, Çukurkeşli Mahallesine 10:00-11:00 saatleri arasında, Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi 52102, 52099, 52090, 52088 ve 52081 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
(ELF-Y)

11.01.2017 09:33:27 TSI
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