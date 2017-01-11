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YEREL HABERLER  / ISPARTA HABERLERİ
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Isparta'da planlı elektrik kesintisi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 09:57
Isparta'da planlı elektrik kesintisi

ISPARTA (İHA)- Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta Merkez'de 13 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı mahalleler şu şekilde;
Merkez: 08.00-15.00 Kuleönü Kasabası Bahçe Mahallesi
Merkez: 09.00-14.00 Çünür Mahallesi 245, 256 Caddelerinin bir kısmı, 5401, 5403, 5455, 5464, 5466 ve 5472 Sokakları
Merkez: 09.00-11.00 Sanayi Mahallesi 131 Caddenin bir kısmı, 3263, 3206, Demir, Çelik, Tunç, Kaynak, Bakır Sokakları
(SÇ-SÇ-Y)

11.01.2017 10:01:51 TSI
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