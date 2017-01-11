Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,50-11,98 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,50 TL en çok 11,98 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,50 TL en çok 13,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,00 TL en çok 5,00 TL ve Aysın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,20 TL en çok 10,70 TL.
(MB-E)
11.01.2017 10:09:02 TSI
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