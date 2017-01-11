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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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AK Parti'li Erdem; "CHP ve HDP kol kola"

11 Ocak 2017 Çarşamba, 10:05
AK Parti'li Erdem; "CHP ve HDP kol kola"
AK Parti'li Erdem; "CHP ve HDP kol kola"
- AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem:
- "Konu rejim değişikliği değil koltuk korkusu"

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Anayasa değişikliği oylaması esnasında CHP ve HDP'nin sergilediği ortak tavrı eleştiren AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem: "HDP milletvekilleri ile birlikte terörist cenazelerine katılan CHP'li vekiller görüldü. Orada kol kola olanlar şimdi Anayasa değişikliğinde ortak hareket ediyor" dedi.

CHP ile HDP milletvekillerinin anayasa değişikliği oylamasında ortak hareket ettiğini söyleyen Mehmet Erdem, "Cumhuriyet Halk Partisi mecliste HDP ile birlikte hareket ediyor. Tabii bu demokratik sistemde gayet normaldir. Mutlaka iradelerini, görüşlerini belirtecekler. Ona göre de tavırlarını alacaklar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi oy kullanmaya girdi. HDP oy kullanmadı. HDP milletvekilleri ile birlikte terörist cenazelerine katılan CHP'li vekillerde görüldü. Orada kol kola olanlar şimdi Anayasa değişikliği ile ilgili ortak hareket ediyor. Aslında CHP rejim sorunu diye lanse etmeye çalıştı, korkutmaya çalıştı. Aslında bir rejim sorunu yok Türkiye'de. Anayasa değişikliğini rejim sorunu olarak lanse etmeye çalışan bir CHP sorunu var" dedi.

"MHP Sağlam Bir Duruş Gösterdi"
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'evet' oyu kullanacağını ilan etmesini çok önemli bulduklarını kaydeden AK Parti Aydın milletvekili Mehmet Erdem, "MHP gerçekten ülkenin kaderiyle ilgili meselelerde şimdi olduğu gibi geçmişte de hep sağlam bir duruş göstermiştir. Türkiye'de küresel güçler tarafından uygulanan bir operasyon var. Bu AK Parti ya da hükümete değil, Türk milletine karşı. Bu operasyonlardan bize de nasibimizi aldırmaya çalışıyorlar. Eğer Türkiye'de AK Parti iktidar olmamış olsaydı, Cumhurbaşkanımız gibi dirayetli bir lider olmamış olsaydı bunlara bu kadar direnemezdik. Çoktan ülke parçalanmış olurdu" diye konuştu.
CHP'nin bir takım söylemleri halka yayarak korku siyaseti uyguladığını da sözlerine ekleyen Erdem, "Halkı korkutarak ve gererek bunun üzerinden 'ne oluyoruz, nereye gidiyoruz diye siyaset yapmak istiyorlar. Bu CHP'nin tipik, devamlı uyguladığı bir siyaset tarzı. Korkutarak, rejim elden gidiyor, iç savaş, kaos, vatana ihanet gibi söylemlerle korkutarak ve tehdit ederek siyaset anlayışı olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle bir sonuç elde edemez. Burada aslında uzlaşma kültürünün ön plana çıkması lazım. Onlar uzlaşmaya da gelmiyor ve dediğim dedik siyasi anlayış içerisine gidiyorlar" dedi.

"Koltuğunu Kaybetme İhtimali Yüzde Yüz"
"CHP 'rejim sorunu' diye lanse etmeye çalıştı, korkutmaya çalıştı. Aslında bir 'rejim sorunu' yok Türkiye'de. 'Anayasa değişikliğini rejim sorunu olarak lanse etmeye çalışan bir CHP sorunu' var" diyen Erdem şöyle devam etti: "Aslında korku rejim değişikliği korkusu değil. Koltuk korkusu. Kendi koltuğu gidecek ondan korkuyor. Ben yine söylüyorum, bu Anayasa değişikliği paketi Türkiye'nin geleceğinde istiklalinde istikbalinde istikrarı açısından çok önemli. İstiklal ve istikrar şeklinde iki önemli kavram var. Türkiye'nin hızlı bir şekilde büyümesi, yürümesi ekonomik ve her açıdan bunların daha hızlı olabilmesi açıdan bu gerekli. Bizim rejimimiz asla değişmez. Dünyada bunun birçok örneği var. Başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter sistem. Şu anda Türkiye'deki parlamenter sistemi uzun yıllar kullandık. Uyguladık. Tüm eksikliklerini aksaklıklarını gördük. Şimdi hükümet sistemini uygulamak için halka soracağız."
(MB-Y)

11.01.2017 10:09:57 TSI
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