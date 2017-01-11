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Belediye Başkan Vekili Tekbıyıkoğlu'na ziyaret



(Fotoğraflı)



Serdar Adıyaman

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesindeki mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, esnaflar ve köy muhtarları, Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Vekili Tekbıyıkoğlu'nu makamında ziyaret eden muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, görevinin hayırlı olması temennisinde bulundular.

Ahlat Kaymakamı ve Ovakışla Belediye Başkan Vekili Tekbıyıkoğlu ise, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, muhtarlara ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür etti. Tekbıyıkoğlu, Ovakışla beldesine imkanlar dahilinde güzel hizmetler yapmaya çalışacaklarını belirtti.

(SAD-MSA-Y)



11.01.2017 10:15:05 TSI

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