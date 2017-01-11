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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Kaleiçi'nde Festival hazırlıkları başladı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 10:10
Kaleiçi'nde Festival hazırlıkları başladı
Kaleiçi'nde Festival hazırlıkları başladı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 2'ncisini düzenleyeceği Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali'nin tarihleri belirlendi. Festival bu yıl 6-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Muratpaşa Belediyesi'nin "Dünün izleriyle bugünün coşkusunu birleştiren bir sentez" sloganıyla geçen yıl 4 - 8 Mayıs tarihleri arasında ilkini gerçekleştirdiği Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali'nin 2017 hazırlıklarına başladı. Kültür ve sanatı, tarih ve turizmle bütünleştiren festival bu yıl 6 Temmuz Perşembe başlayacak ve gün boyu devam edecek etkinliklerle 9 Temmuz Pazar gecesine kadar devam edecek.
Festival, bu yıl da Kaleiçi gibi yaşayan antik kente sahip ülkelerin buluşma noktası olacak. Geçen yıl Küba'nın onur konuğu olarak katıldığı festival bu yıl İtalya'yı ağırlayacak. Festivale ayrıca UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan şehirler davet edilecek.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kaleiçi Old Town Festivali'nin Kaleiçi'ni UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alması için sürdürdükleri çalışmaların en önemli halkası olduğunu söyledi. UNESCO hedefinin insanlık değerlerini paylaşmak, kentleri, bilinci dünyayla entegre etmek ve birlikte yaşama kültürünü inşa etmek anlamı taşıdığını kaydeden Başkan Uysal, "Kaleiçi Old Town Festivali, bu anlayışımızın ete kemiğe büründüğü bir etkinlik" dedi.
Başkan Uysal, geçen yıl festival kapsamında yapılan Hıdırellez kutlamaların bu yıl da devam edeceğini kaydetti. Ümit Uysal, "Somut olmayan kültürel mirasımız arasında yer alan Hıdırellez kutlamaları için, 6 Mayıs'ta, günün ilk saatleriyle birlikte, tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda olacağız. Teknelerle denize açılıp, dileklerimizin yazıldığı kağıtları denize bırakacağız" şeklinde konuştu.
(SÇ-SÇ-Y)

11.01.2017 10:15:21 TSI
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