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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Efeler Belediyesi E-Devlet ile bir tık ötenizde

11 Ocak 2017 Çarşamba, 10:21
Efeler Belediyesi E-Devlet ile bir tık ötenizde
Efeler Belediyesi E-Devlet ile bir tık ötenizde

(Fotoğraflı)

Murat Uçkaç
AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi vatandaşlara çeşitli hizmetleri elektronik ortamda sunan E-Devlet'te yerini aldı. Modern belediyecilik anlayışı ile vatandaşlara en güzel şekilde hizmet veren T.C. Efeler Belediyesi, teknolojinin tüm imkanlarını bu yönde kullanmaya devam ediyor.
Hizmetlerin vatandaşa en kolay ve en etkili yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz, güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenen E-Devlet'e vatandaşlar, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden T.C Kimlik numarası ve E-Devlet şifresi ile birçok hizmetlerden faydalanabilecekler.
Uygulama ile ilgili bilgi veren Efeler Belediyesi Başkanı M. Mesut Özakcan, E-Devlet hizmetleriyle ilgili yaptıkları açıklamada," E- devlet gün geçtikçe hizmetlerini daha fazlalaştırarak bizlere daha iyi hizmetler sunmaya devam ediyor. E-Devlet Belediye hizmetleri de bu hizmetlerinden biri. Bu hizmet sayesinde bağlı olduğumuz belediye ile ilgili bilgilere ulaşabiliyoruz. Efeler Belediyesi olarak yapmış olduğumuz çalışma ile e-devlet portalı üzerinden hizmet vermeye başlamış bulunmaktayız. Tahsilat bilgileri sorgulama, arsa rayiç bedeli sorgulama, sicil bilgileri sorgulama, tahakkuk bilgileri sorgulama, beyan bilgileri sorgulama, evrak takibi, talep/öneri başvurusu ve sorgulaması gibi 7 modül olarak hizmete başlamıştır. Bu çalışmamızı yeni modüller de takip edecektir. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.
(MU-

11.01.2017 10:23:12 TSI
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