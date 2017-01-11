11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bulanık'ta taksicilerin sorunları tartışıldı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 10:24
Bulanık'ta taksicilerin sorunları tartışıldı
Bulanık'ta taksicilerin sorunları tartışıldı

(Fotoğraflı)

Galip Kılınç
MUŞ (İHA)  Muş'un Bulanık ilçesinde taksicilerin sorunları ele alındı.
Bulanık Şoförler Odası Başkanı Bahattin Taşkıran ve Esnaf Kredi Kooperatif Başkanı Yakup Kaya'nın katılımıyla düzenlenen toplantıda taksici esnafının sıkıntıları görüşüldü. Toplantıda taksicilerin sıkıntılarını dinleyen Başkan Kaya, kooperatif olarak devamlı esnafın yanında olduklarını belirterek, "Tabi ki sıkıntılar var. Bu sıkıntıları gidermek için bugün burada toplandık. Halkımıza nasıl hizmet edebiliriz konusunda herkesin duyarlı olmalarını istiyoruz. Taksiciler ve esnaf olarak zor günler yaşıyoruz. Umuyorum ki çok güzel günler olacaktır. İlçedeki sıkıntıları hemen hepimiz biliyoruz. Çözme konusunda birlik ve beraberlik içinde olalım. İlçe içindeki fiyat artışınız da vatandaşın cebini yakmayacak şekilde olsun. Hepinize bol kazançlar diliyorum" dedi.
Taşkıran ise, taksicilerin sıkıntılarının çözümü noktasında ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Biz oda olarak sizlerden gelecek her türlü teklife açığız, ama bu teklifler ayağı yere basan ve uygulanabilir teklifler olmalıdır. Sizlerden gelen teklifler bizim için gerçekten önem arz ediyor ve uygulanabilir olanları gerçekleştirmek için de elimizden geleni yaparız" diye konuştu.
(MSA-Y)

11.01.2017 10:28:44 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Gazeteciler dayanışma gecesinde buluştu
YEREL

GAZETECİLER DAYANIŞMA GECESİNDE BULUŞTU
Vali Yavuz'dan karla mücadele açıklaması
YEREL

VALİ YAVUZ'DAN KARLA MÜCADELE AÇIKLAMASI
Batman'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

BATMAN'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Muş'ta asayiş uygulamaları
YEREL

MUŞ'TA ASAYİŞ UYGULAMALARI
Forum Muş'tan tüm ürünlerde yüzde 50 indirim
YEREL

FORUM MUŞ'TAN TÜM ÜRÜNLERDE YÜZDE 50 İNDİRİM
Genel Başkan Çelik'ten İHA'ya ziyaret
YEREL

GENEL BAŞKAN ÇELİK'TEN İHA'YA ZİYARET
Varto'da kömür dağıtımı
YEREL

VARTO'DA KÖMÜR DAĞITIMI
Malazgirt'te el sanatları kursu
YEREL

MALAZGİRT'TE EL SANATLARI KURSU
Eksi 15 derecede kanalizasyon çalışması
YEREL

EKSİ 15 DERECEDE KANALİZASYON ÇALIŞMASI
Malazgirt'te doğaya yem bırakıldı
YEREL

MALAZGİRT'TE DOĞAYA YEM BIRAKILDI