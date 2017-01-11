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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Başkan Uysal ve Sümer Ezgü'nün türkü buluşması

11 Ocak 2017 Çarşamba, 10:24
Başkan Uysal ve Sümer Ezgü'nün türkü buluşması
Başkan Uysal ve Sümer Ezgü'nün türkü buluşması

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü'yle 'Çökertme' türküsünü seslendirdi. Başkan Uysal gitarıyla, Ezgü'nün bağlamasıyla çaldığı türküye eşlik etti.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türk Halk Müziği sanatçısı, besteci ve yorumcu Sümer Ezgü'yü Çağlayan Mahallesi'nde açtığı 'Sanat Akademisi'nde ziyaret etti. Akademinin 23 Aralık'ta gerçekleşen açılışına programı nedeniyle katılamadığını dile getiren Başkan Uysal, Ezgü'ye 'hayırlı olsun' dileğinde bulundu.
Sümer Ezgü, 'akademi' olarak tarif ettikleri merkezde cura, kabak kemane, sipsi gibi geleneksel Anadolu çalgılarıyla birlikte klasik batı müziği enstrümanları piyano ve gitar derslerini verildiğini, halk danslarıyla birlikte her yaş için yaratıcı drama kurslarını düzenlendiğini söyledi. Ezgü, "Burası bir sanat kurumu. Niye akademi olarak isimlendirdik, çünkü buranın bir davası var. Ülke müziği ve ülke kültürü adına" dedi.
Başkan Uysal, Türkiye'nin sanatta bu bakış açısına ihtiyacı olduğunu belirterek, yerel ve evrensel arasındaki bağa dikkat çekti. Başkan Uysal, "Yereli klasikleştirmeden yereli uluslararası standartlarda icra etmeden evrenseli yakalamak da mümkün değil. Yerel olanı küçümsediğiniz, zaman evrensel olanı da kavrama anlama şansınız yok" dedi.
İkilinin keyifli sohbetlerine birlikte söyledikleri bir türküyle noktaladı. Sohbet sırasında Ezgü, Başkan Uysal'a imzalı 'Sümer Ezgü ve Süper Çocuklar' albümünü hediye ederken hemen yanı başında duran gitarı Başkan Uysal'a uzattı. Ezgü de bağlamasını eline aldı ve Başkan Uysal'la birlikte Bodrum türküsü 'Çökertme'yi seslendirdi.
(SÇ-SÇ-Y)

11.01.2017 10:29:06 TSI
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