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5 kentte, gündüz sıcak gece soğuk olacak



ELAZIĞ (İHA) - Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da sıcaklıklar gün içinde 2 derece artarken, gece 3 derece düşecek. Gündüz sıcak, gece soğuk olmasıyla oluşabilecek sis nedeniyle sürücülerin dikkatli olması istendi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Bölgemizde hava, Elazığ, parçalı ve az bulutlu Malatya, Bingöl parçalı bulutlu, öğlen saatlerinden itibaren az bulutlu ve açık. Tunceli ve Adıyaman parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren açık geçecek. Gündüz sıcaklıklarda 1-2 derecelik artış gece sıcaklıklarında 2-3 derece düşüş beklenmektedir" denildi.

Meteoroloji, gece ve sabah saatlerinde beklenen buzlanma, don olayı ve sis, nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin dikkatli olması uyarısında bulundu.

(HİV-MP-Y)



11.01.2017 10:30:36 TSI

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