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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Nevşehir'de otobüs devrildi:: 20 yaralı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 10:37
Nevşehir'de otobüs devrildi:: 20 yaralı
Nevşehir'de otobüs devrildi:: 20 yaralı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde gece 03.30 sularında yolcu otobüsünün devrilmesini sonrasında 20 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Ankara'dan Malatya'ya gitmekte olan plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine bağlı Belbarak ile Köşektaş yolu arasında aşırı buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak yan yattı. Otobüs içerisinde bulunan yolculara ilk müdahaleyi olay yerine Nevşehir, Mucur ve Kayseri'den gelen sağlık ekipleri yaparken yaralılara kazada yaralananlar Nevşehir, Kayseri ve Mucur'da tedavi altına alındığı öğrenildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
(COŞ-AÖ-Y)

11.01.2017 10:41:11 TSI
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