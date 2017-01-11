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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Kırşehir çıkışında kaza; 4 Yaralı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 10:38
Kırşehir çıkışında kaza; 4 Yaralı
Kırşehir çıkışında kaza; 4 Yaralı

(Fotoğraflı)

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'in Mucur ilçesi çıkışında meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre gizli buzlanmanın neden olduğu kazalarda 06 l 5845 plakalı otobüsün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yan yattığı öğrenildi. Aynı yol üzerinde 50 HC 110 plakalı kamyonet şarampole kaydı.
Meydana gelen trafik kazalarında T.D., S.D.,M.K., yaralanarak ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı.
(EÖ-AÖ-Y)

11.01.2017 10:43:15 TSI
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