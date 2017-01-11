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YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
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Çözüm Koleji, TEOG-1'de farkını ortaya koydu

11 Ocak 2017 Çarşamba, 10:40
Çözüm Koleji, TEOG-1'de farkını ortaya koydu
Çözüm Koleji, TEOG-1'de farkını ortaya koydu

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında 23-24 Kasım 2016 tarihlerinde yapılan 8. sınıflar 1. Dönem Ortak Sınavına 51 öğrenci ile katılan Çözüm Koleji, büyük başarıya imza attı.
Türkiye'de değişen eğitim sistemini yakından takip ederek Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun güncel bir eğitim sistemi sunan Yozgat Çözüm Koleji, sınavlarda elde ettiği başarı ile eğitim kalitesini her seferinde ortaya koyuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 23-24 Kasım 2016 tarihlerinde yapılan TEOG-1 sınavında toplam 120 sorunun 119'una doğru cevap veren Şeyma Selen Ergin, 117 soruya doğru cevap veren Selma Akkaya, 116 soruya doğru cevap veren Doğa Yoldaş ve Emir Kaan Türkarslan, Çözüm Koleji'nin başarısını bir kez daha kanıtlamış oldular.
Ayrıca TEOG-1 sınavına 51 öğrenci ile katılan Çözüm Koleji öğrencilerinden 29'u, 120 soruda 100 net üzeri yaparak okullarının başarısına katkı sağladılar.
(BMG-AÖ-Y)

11.01.2017 10:44:25 TSI
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