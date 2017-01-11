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YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
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İtfaiye ekipleri çatılardaki karı temizledi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 10:41
İtfaiye ekipleri çatılardaki karı temizledi
İtfaiye ekipleri çatılardaki karı temizledi

(Fotoğraflı)

Rukiye Yılmaz
YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından, çatılardan sarkarak tehlike yaratan kar birikintileri Sorgun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince temizlendi.
Sorgun'da günlerdir etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı gündüz saatlerinde -6 dereceye kadar düştü. Soğuk hava ile birlikte çatılardan sarkarak tehlike yaratan karlar itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla temizlendi. İtfaiye ekiplerinin kar temizleme sırasında ise Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Belediye ekipleri gün boyu cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmasını sürdürdü.
(RY-BMG-AÖ-Y)

11.01.2017 10:44:59 TSI
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