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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Remziye Ogan yarın kolaj sergi açacak

11 Ocak 2017 Çarşamba, 10:43
Remziye Ogan yarın kolaj sergi açacak
Remziye Ogan yarın kolaj sergi açacak

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantepli ressam Remziye Ogan, Sanko Sanat Galerisinde yarın kolaj çalışmalarından oluşan dördüncü kişisel sergisini açacak.
İlk ve orta öğrenimini Gaziantep'te, yükseköğrenimini 1970 yılında İzmir Eğitim Enstitüsünde tamamlayan sanatçı, Şeref Bigalı ve Turgut Pura gibi sanatçılarla çalışma olanağı buldu.
Şanlıurfa ve Gaziantep'te resim öğretmenliği yapan Ogan, emeklilik sonrasında özel okullarda görev aldı. Öğretmenliğin yanı sıra, sanat çalışmalarına devam eden Ogan, renkçi, soyut, kaligrafik çalışmalarla birlikte kolajla ilgilendi.
Kolaj çalışmalarını kendine göre yorumlayan Ogan, Gaziantep ve birçok şehirde karma sergilere katıldı, İzmir'de açılan DYO sergilerinde eserleri yer aldı.
Sanko Sanat Galerisinde yarın (12 Ocak, Perşembe) saat 17.30'da açılacak sergi, 26 Ocak'a kadar her gün 10:00 - 22:00 saatleri arasında gezilebilecek.
(BRN-Y)

11.01.2017 10:44:51 TSI
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