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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz gazetecileri ağırladı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 10:43
Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz gazetecileri ağırladı
Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz gazetecileri ağırladı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Harran İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü ilçede görev yapan basın mensupları ile geçirdi.
Bir gününü basın çalışanlarına ayıran Özyavuz, ev sahipliği yaptığı programda, gün boyu gazetecileri ağırladı. Özyavuz, bu özel ve önemli günde yanlarında olduğu basın mensupları ile güncel konularda sohbet etti.
Harran İMKB Anadolu Lisesi Konferans Salonundaki programda ayrıca, çalışan gazeteciler tarafından öğrencilere gazetecilik mesleği anlatıldı. Programda Özyavuz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü anısına basın mensuplarına plaket ve çeşitli hediyeler verdi.
Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz'un ev sahipliğinde gerçekleşen programa, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Murat Uyanık, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Çekçeki, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Demiroğlu, AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Dolaş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Aslıhan ve diğer daire amirleri ile öğrenciler katıldı.
(Şİ-BRN-Y)

11.01.2017 10:46:47 TSI
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