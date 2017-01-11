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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Büyükşehir Gaziantepspor ilk senesinde başarı oldu

11 Ocak 2017 Çarşamba, 10:44
Büyükşehir Gaziantepspor ilk senesinde başarı oldu
Büyükşehir Gaziantepspor ilk senesinde başarı oldu

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Garanti Süper Liginde mücadele eden Büyükşehir Gaziantepspor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Süper Lig'deki ilk senesinde Gaziantep'in gururu olmayı başardı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Garanti Süper Liginin 9 haftasında 4 galibiyet 5 mağlubiyet ile 13 puan toplayan ve puan cetvelinde 6. Sırada yer alan Büyükşehir Gaziantepspor, milli maçlar nedeniyle ligin ilk yarısında ertelen TSK karşılaşmasını 21 Ocak, deplasmanda oynayacağı Şanlıurfa maçını ise 5 Şubat 2017 tarihlerinde oynayacak.

Ligin geride kalan 9 haftasında rakip potaya 586 sayı atarken kendi potasında 592 sayı gören Büyükşehir Gaziantepspor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, kendi evinde oynayacağı TSK maçının hazırlıklarına tam kadro olarak Pazartesi start verecek.

Büyükşehir Gaziantepspor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının Süper Ligde ilk senesi olduğuna dikkat çeken Asbaşkan Mehmet Aytaç, "Takımımız 9 haftalık süreçte puan cetvelinde bulunduğu konum ile Gaziantep'in gururu oldu" dedi.

"Bağcılar maçını da kazanmak istiyoruz"
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Kulüp Başkanı Osman Toprak'a, engelli sporuna verdikleri maddi ve manevi destekten dolayı teşekkür eden Büyükşehir Gaziantepspor Asbaşkanı Mehmet Aytaç, "Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi oldukça zorlu ve kurtlar sofrasının olduğu bir lig. Bu ligde Büyükşehir Gaziantepspor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızın onurlu mücadelesi bizleri mutlu ediyor. Takımımız kaybettiği maçlarda dahi rakipleriyle kafa kafaya mücadele etti. Bu maçlar içerisinde bir iki maçı daha kazanabilirdik. Son dakikalarda kaybedilen önemli maçlar var. Buna rağmen 13 puanla ligde 6. Sıradayız. Ligin ilk yarısının iki erteleme maçını kazanıp, ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda oynayacağımız Bağcılar maçını da kazanmak istiyoruz. Üçlük maçlık bir seri yakaladığımız takdirde önemli bir çıkış sağlamış olacağız. Takımımızın bu seriyi yakalayacağına inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Belediye takımları arasında en iyisiyiz"
Büyükşehir Gaziantepspor Asbaşkanı Mehmet Aytaç, "Tekerlekli Sandalye Basketbol Garanti Süper Liginde çok sayıda Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri destekli takımlar var. Bunlardan birisi de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tekerlekli sandalye basketbol takımımız. Puan cetveline baktığımızda sadece bizden önde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi var. Onun dışında sıralamada diğer belediye takımlarından öndeyiz. Bu konum bizim için ayrı bir gurur. Bu başarıyı sezon sonuna kadar devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

Yeni salon yapıldı
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in tekerlekli sandalye basketbol takımını ön planda tutarak Gaziantep'e önemli bir spor tesisi kazandırdığını belirten Büyükşehir Gaziantepspor Asbaşkanı Mehmet Aytaç, "Takımımız maçlarını bugüne kadar şehir merkezinde bulunan Kamil Ocak Spor Salonunda oynadı, antrenmanlarını bu salonda yaptı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 800 kişilik spor salonu tamamen tekerlekli sandalye basketbol takımını düşünerek yapıldı. Takımımız bundan sonraki antrenmanlarını bu salonda yapacak. Hatta uygun görüldüğü takdirde bundan sonraki maçlarda orada oynanacak. Tüm engellilerin rahat bir şekilde kullanabileceği salonu Gaziantep'e kazandıran Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
(KU-BRN-Y)

11.01.2017 10:45:38 TSI
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