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Tunceli'de karla mücadele çalışması

- Çok sayıda köy yolunun kapandığı Tunceli'de karla mücadele çalışmaları sürüyor



(Fotoğraflı)



Ercan Topaç

TUNCELİ (İHA) - Yaklaşık bir hafta süren yoğun kar yağışının ardından Tunceli'de çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarını açmak için ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürürken, yağışın durmasıyla birlikte meydana gelen buzlanma nedeniyle zaman zaman trafik kazaları da meydana geliyor.

Tunceli'de yaklaşık bir hafta süren yoğun kar yağışının sona ermesiyle birlikte karla mücadele çalışmalarına hız verildi. 97 köy yolunun ulaşıma kapalı bulunduğu kentte İl Özel İdaresine bağlı ekipler köy yollarında çalışma yürütüyor. Karayolları Şube Şefliğine bağlı ekipler de Tunceli-Elazığ ve Tunceli-Erzincan karayollarının yanı sıra ilçe yollarında yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Yağışın ardından düşen sıcaklıklar nedeniyle karayollarındaki buzlanma nedeniyle zaman zaman trafik kazaları da meydana geliyor.

Tunceli-Pülümür karayolundaki buzlanma nedeniyle virajı alamayan bir tır, Pülümür Çayı'na devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kent genelinde karla mücadele çalışmaları sürerken, vatandaşlar da kendi ev ve dükkanlarının önünü temizleyerek ekiplere destek veriyor.

(ET-MP-AŞ-Y)



11.01.2017 10:51:41 TSI

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