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İzmit'te köylülere bilgilendirme eğitimleri verildi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından 44 köyde bilgilendirme eğitimi verildi.

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre 44 köyde düzenlenen bilgilendirme eğitimine, bin 455 vatandaş katıldı. Yetkililer verilen eğitimler arasında kirazlarda hastalık ve zararlılarla mücadele, sera hastalık ve zararları ile mücadele yolları, buğdayda hastalık ve zararları, buzağı bakımı ve beslenmesi, süt ineklerinin beslenmesi ile ceviz yetiştiriciliği ve bakımı yer aldığı kaydedildi. Vatandaşların büyük ilgiyle takip ettiği bilgilendirme eğitiminde süt ineklerinde beslenmenin hayvan sağlığı, halk sağlığı ve ürün verimliliği açısından önemi anlatıldı. Eğitim sonunda köylülerin konuyla ilgili soruları da cevaplandırıldı.

(İG-GY-Y)



11.01.2017 10:57:59 TSI

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