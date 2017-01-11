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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Demirkol Halep'teki zulme sessiz kalmadı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 10:56
Demirkol Halep'teki zulme sessiz kalmadı
Demirkol Halep'teki zulme sessiz kalmadı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi Halep için başlatılan yardım kampanyasına destekte bulundu. Vatandaşların da bu yardım kampanyasına katılmaları için kurulan standı ziyaret eden Demirkol, Halep'teki zulme sessiz kalmadıklarını ifade etti.
Haliliye Belediyesi, yoğun saldırılar nedeniyle insanların kıtlıkla mücadele ettiği Suriye'nin Halep kenti için başlatılan yardım kampanyasına sessiz kalmadı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Fevzi Demirkol'un talimatlarıyla, Şanlıurfa Valiliği tarafından başlatılan yardım kampanyası için çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarla birlikte vatandaşların da bu kampanyaya destek vermesi, yardımlaşma duygularının pekiştirilmesi amacıyla Atatürk Bulvarı üzerinde stant kuruldu. "Kardeşlerimiz üşümesin, "Dolapta saklama zamanı değil" sloganlarıyla kurulan Halep için yardım standına, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çağrıya duyarsız kalmayan vatandaşlar, giyim, gıda ve battaniye yardımlarını Haliliye Belediyesinin standına getirerek, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderilmesine katkı sağladı.
Fevzi Demirkol da beraberinde Başkan Yardımcıları Aysel Göncü, Mehmet Selim Polatkan ve Osman Uludağ, Belediye Meclis Üyesi Cuma Demir ile standı ziyaret ederek, toplanan yardımlarla ilgili bilgi aldı. Yardım kampanyasıyla ilgili açıklama yapan Demirkol, "Komşumuz Suriye'de Müslüman kardeşlerimizin mağduriyetine, hayatlarını kaybetmesine sebep olan bir iç savaş, bir vahşet yaşanmaktadır. Bu iç savaştan mağdur olan Müslüm kardeşlerimiz, mağdur olan insanlarımız var. Bu nedenle Şanlıurfa Valiliğimizin açmış olduğu "Haydi Şanlıurfa Halep İçin Yardım Zamanı" kampanyasına Haliliye Belediyesi olarak vatandaşlarımızın da katkısını sağlamak amacıyla stant açtık. Kampanyayı tertiplediği için Valimiz Güngör Azim Tuna'ya ve valilik çalışanlarına teşekkür ediyoruz" dedi.
"Sosyal mesuliyetimizin bilincindeyiz"
Haliliye Belediyesi olarak bu konudaki sosyal mesuliyetin bilincinde olduklarını ve vatandaşların da bu kampanyaya destek vermelerini sağlamak amacıyla stant kurduklarını vurgulayan Başkan Demirkol, "Haliliye Belediyesi olarak sosyal mesuliyetimizin bilincinde olarak, bizim de bu kampanyada yerimizi almamız bakımından bu standı açtık. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizin her türlü imkanı vardır. Bizim kardeşlik duygularımızı geliştirmek, yardımlaşma duygularımızı geliştirmek, vatansızlığın ne demek olduğunu anlamak amacıyla bu standı açmış bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın içinde bulunduğu şartlara hamd etmesi, şükretmesi ve ayrıca devletimize Allah zeval vermesin diye hamd etmesi, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için, vatansızlığın ne demek olduğunu anladıkları için, vatanımıza bir kez daha sımsıkı sarılarak sahip çıkmaları için bu kampanyayı başlattık. Bu kampanyamızda kardeşlik duygularını pekiştirmeyi amaçlamaktayız. Bu kampanyamızda yardımlaşma duygularını geliştirmeyi amaçlamaktayız. Bu kampanyamız inşallah bir insan olarak, insanlığa hizmet etme noktasında vazifesini yerine getirmiş insanlarımızın rahatlığını, tüm vatandaşlarımızın hissetmesini istiyoruz. Bu bağlamda biz Haliliye Belediyesi olarak bu kampanyaya çeşitli yardımlarda bulunacağız. Bu standımızın açılmasının sebebi vatandaşlarımızın katkıda bulunması, kardeşlerimiz üşümesin, şimdi dolapta saklama zamanı değil" diye konuştu.
Demirkol, açıklamasının ardından beraberindekilerle standın bulunduğu alandan ayrıldı.
Haliliye Belediyesinden Halep'e tonlarca yardım
Öte yandan Haliliye Belediyesi, başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde Halep'teki insanlara ulaştırılmak amacıyla tonlarca gıda yardımında bulundu. Halep'e gönderilmek üzere, 3 ton mercimek, 15 ton bulgur, 20 ton patates, 20 ton un ile bin koli gıda ve bin adet battaniye hazırlanarak, oluşturulan platforma teslim edildi.
Şanlıurfa Valiliği, son günlerde çatışmaların artarak sürdüğü ve insanların yaşam malzemeleri temini noktasında sıkıntılar yaşadığı Suriye'nin Halep kenti için kent genelinde yardım kampanyası başlatmıştı.
(Şİ-BRN-Y)

11.01.2017 11:01:04 TSI
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