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Dilovası'nda sokak hayvanlarına yardım eli



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına Dilovası Belediyesi sahip çıktı.

Dilovası'nda etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava şartları sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yardımına belediye ekipleri yetişti. Dilovası Belediyesi, olumsuz hava şartlarından dolayı ilçe genelinde hayvanların hayatlarını devam ettirebilmeleri için "Sokak Hayvanlarını Besleme Aracı" ile sokak sokak dolaşıyor. Dilovası Belediyesi, kar yağışının devam etmesi üzerine Başkan Toltar'ın talimatı ile harekete geçen ekipler, ilçenin belli noktalarında sokak hayvanlarının ve kuşların beslenmeleri için yem ve mama bırakarak hayvanların aç kalmamaları sağlandı.

(İG-RFK-Y)



11.01.2017 11:01:16 TSI

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