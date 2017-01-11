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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Artık her yılın 3. Çarşambası 'Dünya Bakliyat Günü' olarak kutlanacak

11 Ocak 2017 Çarşamba, 11:08
Artık her yılın 3. Çarşambası 'Dünya Bakliyat Günü' olarak kutlanacak
Artık her yılın 3. Çarşambası 'Dünya Bakliyat Günü' olarak kutlanacak

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Birleşmiş Milletler'in (BM) 2016 yılını dünya bakliyat yılı ilan etmesinin ardından, bakliyat sektörünün en büyük birliği olan Uluslararası Bakliyat Konfederasyonu'da (GPC) her yıl 'Dünya Bakliyat Günü' kutlanmasına karar verdi. Buna göre, her yıl Ocak ayının üçüncü Çarşambası, tüm dünyada 'Bakliyat Günü' olarak kutlanacak.
Bu yıl 18 Ocak Çarşamba tarihine denk gelen etkinliklerde Afrika, Asya, Avrupa, Latin ve Kuzey Amerika, Okyanusya, Avustralya ve Uzak Doğu'da yüzlerce organizasyon düzenlenecek. Dünyada herkesin o gün bakliyat yemesini hedefleyen etkinlikler çerçevesinde, özellikle sosyal medyada da dev bir kampanya hazırlandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan GPC Başkanı Hüseyin Arslan,GPC üye ülkelerin Dünya Bakliyat Günü'ne yönelik çeşitli etkinlikler organize ettiğini söyleyerek, "Konfederasyonumuzun aldığı kararla bundan böyle her yıl Ocak ayının üçüncü çarşambası 'Dünya Bakliyat Günü' olarak kutlanacak. Bu yıl 18 Ocak'ta kutlanacak olan etkinlik çerçevesinde konfederasyona resmen bildirilen 7'si Afrika'da, 6'sı Asya'da, 21'i Avrupa'da, 3'ü Latin Amerika'da, 16'sı Kuzey Amerika'da, 2'si Okyanusya'da, Avustralya ve Uzak Doğu'da ise 1'er etkinlik olmak üzere toplam 57 organizasyon tertiplendi. Bildirimi resmen yapılmayan etkinliklerle beraber bu sayının yüzlerce olduğunu düşünmekteyiz" dedi.
18 Ocak'ta kutlanacak olan Dünya Bakliyat Günü için sosyal medyada bir kampanya başlatıldığını vurgulayan Arslan, herkesi bakliyat yemeye ve etkinliklerini paylaşmaya davet etti. Arslan, "Konuyla ilgili olarak pulses.org/global-pulses-day' adresini ziyaret ederek bilgi alabilir, etkinliklerinizi kaydedebilirsiniz. #GlobalPulseDay# ve #LovePulses# hashtaglerini kullanarak bakliyatla ilgili yemek, seminer, sempozyum, yardım kuruluşlarına yönelik etkinlik ve organizasyonlarınızı dünyayla paylaşabilirsiniz. 'iyp@emergingang.com' adresine mail atarak kutlama programınızı paylaşabilir, önerilerinizi iletebilirsiniz. Hedefimiz, o gün dünyada herkesin bakliyat yemesini sağlamak. Siz de bu güne özel sevdiklerinize bakliyat ürünlerinden oluşan bir ziyafet verebilirsiniz. Yapabiliyorsanız yerken fotoğrafınızı çekin ve #LovePulse hashtagi ile sosyal medyada paylaşın. 18 Ocak günü paylaşımınızı #GlobalPulseDay ve #LovePulses üzerinde tweet/blog/post edin ki organizasyonlarınız öne çıksın ve kutlamalara dahil olsun" şeklinde konuştu.
BM'nin 2016 yılını 'dünya bakliyat yılı' olarak ilan ettiğini ve dünya genelinde yıl boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini hatırlatan Arslan, "Geçtiğimiz yıl 2016 yılının 'dünya bakliyat yılı' olması dolayısıyla GPC tarafından gerçekleştirilen kampanyaya sosyal medyadan milyonlarca kişi katıldı. GPC olarak 'LovePulses' adıyla başlatmış olduğumuz kampanyayla alakalı olarak 2.7 milyon video facebook'ta paylaşıldı.Kampanyayla bağlantılı olarak 500 milyon hashtag kullanıldı, 3.7 milyon kişi aktif görev aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, bakliyat ürünlerinin besin değerleri, insan sağlığı açısından faydaları, çevreye olan katkısı, arz-talep bileşenleri ve yemek tarifleri gibi birçok başlık altında bin 885 haberle basında yer aldı. Bu kampanyamız, İngiltere'nin en prestijli dergilerinden CorpComms tarafından dünya genelinde en iyi sosyal medya ve halkla ilişkiler kampanyası seçildi" ifadelerini kullandı.
Kampanya ile bakliyat ürünlerinin insan sağlığına ve çevreye yararları hakkında farkındalığı artırmayı amaçladıklarının altını çizen Arslan, "Yoksulluğun azaltılması, ekonomik büyümenin sürdürülebilir olması, istihdam yaratma, yaşam standartlarının arttırılması, gıda güvenliğinin geliştirilmesi gibi önemli ticari konular gündemimizde. Kampanya ile ticaret hayatındaki önemli konulara ilişkin yasal düzenlemeleri de hedef aldık. Bu alandaki çalışmalarımız önümüzdeki dönemde artarak devam edecek" dedi.
(KRY-Y)

11.01.2017 11:11:22 TSI
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