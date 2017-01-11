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Kepez'e 50 bin metrekare yeni park



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi, çeşitli noktalara yapılan 27 yeni park ile 50 bin metrekare daha yeşil alan kazandırdı.

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2016 yılı içinde 27 yeni park üretti, var olan 3 parkı da modernizasyonunu tamamladı. Macera Ormanı, Kepez Park Orman, Dokuma Parkı, Kepez Kent Parkı gibi büyük ve prestijli kent parkları kazandıran Kepez Belediyesi, bir yandan Tek Sarnıç Parkı gibi büyük kent parkları yaparken, diğer yandan da mahalle parkları yapmaya devam etti.



Parklar tek tip yapılıyor

Toplamda yaklaşık 50 bin metrekareyi bulan mahalle parkları, tek tip olarak hayata kazandırılıyor. Hepsinde fitness ve çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, pergole, piknik masaları ve yeşil alanı bulunan parklar, bulundukları mahalle sakinlerinin sosyalleşmesini, temiz hava almasını ve spor yapmalarını sağlıyor.



Eski parklar modernize ediliyor

Var olan parkların yenilenmesi çalışmasında ise, eski demir oyun grupları sökülerek yerine polietilen malzemeden yapılmış oyun grupları ile değiştiriliyor. Eski parklardaki fitness aletlerinden yürüyüş yollarına kadar yenileniyor.



50 bin metrekare daha yapılacak

Çoğunluğu yeni imar planı yapılmış mahallelere kazandırılan parkların bir kısmı da geçmiş dönemlerde imarı tamamlanmış fakat yapılmamış parklar olarak vücut buldu. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, henüz netleşmemiş olan 2017 yılı çalışma planında en az 50 bin metrekare daha yeni mahalle parkı üretmeyi hedefliyor.

(SÇ-SÇ-Y)



11.01.2017 11:14:58 TSI

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