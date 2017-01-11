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Başkan Karaosmanoğlu, okul idarecileri ve yönetimiyle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Muammer Dereli Fen Lisesi Okul Aile Birliği yönetimi ve idarecileri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na konuk oldular.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Muammer Dereli Fen Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Mehtap Şiringür ve yönetiminin yanı sıra Okul Müdürü Hamza Kararoğlu ile makamında bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Büyük ülke olmak ve bu ideallerde yaşayan gençlerin yetişmesini hepimiz arzu ediyoruz. Bunun için eğitim kadrolarında görev yapan her eğitimcimiz bu hedef doğrultusunda görevlerini sürdürürken, bizlerde öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve spor alanında ki etkinliklerine destek olmak için çalışıyoruz. Akademi Lise, Gençlik Kampları ve Bilgi Evleri gibi projelerimiz neslimizin daha donanımlı yetişmesi içindir" dedi.

(İG-RFK-Y)



11.01.2017 11:16:23 TSI

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