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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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AK Parti'den gazetecilere kahvaltı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 11:14
AK Parti'den gazetecilere kahvaltı
AK Parti'den gazetecilere kahvaltı

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari İl Başkanı Nurettin Fırat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ildeki gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.
Bir iş yerinde düzenlenen kahvaltıya AK Parti İl Başkanı Nurettin Fırat ve ildeki ulusal ve yerel basın çalışanları katıldı. Gazetecilerle bir süre sohbet eden Başkan Fırat, zorlu bir coğrafyada gazetecilik mesleğini icra eden basın mensuplarının birçok sıkıntılara göğüs geldiğini söyledi. Ellerinden geldiği kadar gazetecilere yardımcı olmaya çalıştıklarını ve birlik beraberlik içerisinde hareket ettiklerini ifade eden Fırat, her zaman yanı başlarında olan gazetecilerin gününü kutladı.
İldeki gazeteciler ise, Türkiye'nin en ücra köşesinde bulunan Hakkari'de çok zor şartlar altında görevlerini yapmaya çalıştıklarını belirterek, kendilerini kahvaltıda misafir eden AK Parti İl Başkanı Nurettin Fırat'a teşekkür ettiler.
(FT-MSA-Y)

11.01.2017 11:18:36 TSI
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