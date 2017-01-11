YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yenilenen tapular dağıtılmaya başlandı

Yenilenen tapular dağıtılmaya başlandı



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Kula Tapu ve Kadastro Müdürlüğünce Gölbaşı'nda yürütülen parselasyon yenileme çalışmalarının sona ermesinin ardından tapu dağıtım töreni düzenlendi.

Kula Kaymakamlığı makamında tapu dağıtım töreni düzenlendi. Törene Kula Tapu Müdürü Yunus Koç, Kadastro Birim yetkilisi Harita Mühendisi Atilla Develi, Gölbaşı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Akgün ile mahalle halkı katıldı. Tapusu bulunan vatandaşlara yeni tapuları Kula Kaymakamı Osman Güven tarafından takdim edildi.

Gölbaşı mahallesinde 2016 yılında çalışmaları tamamlanan 3402 sayılı kanunun 22/A maddesi kapsamında teknik yenileme çalışması yapıldığını ve toplam 852 civarında tapu senedinin düzenlenmesinin yapılacağını kaydeden Kula Tapu Müdürü Yunus Koç, programda bulunan vatandaşlara tapularını bizzat teslim etmek istediklerini söyledi.

Kadastro Birim yetkilisi Atilla Develi ise Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün denetim ve kontrolünde ölçümlerin ve tapuların yenilenmesi çalışmalarının yapıldığını dile getirerek, Gölbaşı Mahallesinde tüm taşınmazları kapsayan tapu yenileme çalışması yapıldığını bildirdi.

Develi, "Eski tapu kayıtları hukuki niteliğini kaybetmiştir. Taşınmazların ada, parsel ve yüzölçümlerinde değişiklikler oldu. Bir kısmının arttı, bir kısmının düştü. Bunun nedeni de ölçüm tekniğinden kaynaklanıyor. Her taşınmaza 1 tane tapu senedi düzenlendi. Yenilenen tapuların dağıtımına başladık, dağıtımlar devam edecek" diye konuştu.

Develi ayrıca aynı sorunları olan Encekler Mahallesinde de muhtarlığın talebine göre 2017 yılı içerisinde yenileme çalışmalarının planlandığını sözlerine ekledi.

Kula Kaymakamı Osman Güven de tapu sahiplerine 'hayırlı olsun' diyerek tapularını teslim etti.

(HY-SC)



11.01.2017 11:24:23 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER