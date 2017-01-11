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Kocaeli'de yollar bakımdan geçecek



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 4 ilçede yol bakım ve onarım yapılması için ihale gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından 4 ilçede gerçekleştirilecek yol bakım ve onarım çalışmaları için ihale gerçekleştirildi. İhaleye 5 firma teklif verdi. Kartepe, Başiskele, Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde yapılacak çalışmalar kapsamında 37 kalem malzeme ile yol bakım onarımları yapılacak. Çalışmalar ihalenin sonuçlanmasının ardından yapılacak yer teslimiyle başlayacak. Büyükşehir hizmet binasındaki ihale salonunda yapılan ihaleye 5 firma teklif verdi. En yüksek teklif 4 milyon 160 bin TL ile Güney İnşaat tarafından verilirken, en düşük teklif Seven İnşaat tarafından 3 milyon 274 bin TL ile verildi. İhale sonucu komisyon değerlendirmesinden sonra açıklanacak. İhale kapsamında yer teslimi yapıldıktan sonra 450 takvim günü içerisinde proje tamamlanacak.

(İG-RFK-Y)



11.01.2017 11:24:33 TSI

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