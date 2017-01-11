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Usta sürücüler SETMOG yeleği giydi



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 usta sürücü Ahmet Turan ve Ayhan Can, Enduro-Touring Motosiklet Grubuna katılarak yeleklerini giydi.

Salihli'de kısa adı SETMOG olan Salihli Enduro-Touring Motosiklet Grubuna 2 yeni üye daha katıldı. Gruba yeni katılan 2 usta sürücü Ahmet Turan ve Ayhan Can'ın SETMOG yeleğini ise Nurettin Can ve Hakan Korucu giydirdi.

Eğitimlerini alarak, gezi ve toplantılara katılan Turan ve Can'ın, Salihli Belediyesi Bizim Kafeterya'da düzenlenen törenle yeleklerini giydirdiklerini ifade eden SETMOG Başkanı Demirel, Turan ve Can'ın gruba katılmasıyla SETMOG'un üye sayısının 37'ye yükseldiğini söyledi.

(BA-SC)



11.01.2017 11:25:43 TSI

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