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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Kocasinan 154 Bin Metrekarelik Şantiye Projesini Hayata Geçiriyor

11 Ocak 2017 Çarşamba, 11:22
Kocasinan 154 Bin Metrekarelik Şantiye Projesini Hayata Geçiriyor
Kocasinan 154 Bin Metrekarelik Şantiye Projesini Hayata Geçiriyor

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi, yine Kayseri'de bir ilki gerçekleştirerek çevre dostu özelliğiyle 154 bin metrekare alana sahip en büyük asfalt şantiye projesini hayata geçiriyor. Yaklaşık 3 Milyon Türk Lirasına mal olacak olan ve son teknoloji ile desteklenen tesis, saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim imkanı sunacak.
Dünya standartlarına uygun, çevreye duyarlı ve yüzde yüz yerli üretim olan 'Asfalt Plenti'ni, asfalt sezonuna yetiştirmeye çalışan belediye ekipleri soğuk havaya rağmen aralıksız çalışıyor. Kocasinan'da her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerini ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Yaz-kış demeden hizmet üretmeye azimle ve gayretle devam ediyoruz. Yüzde yüz yerli üretim ve çevreye duyarlı 'Asfalt Plenti' ile Kocasinan'da hizmet yapmanın gururunu yaşayacağız. Erkilet Mahallesi'ndeki arazi toz toprak içerisindeyken temellerini attık ve hummalı bir şekilde çalışmalarımız sürüyor. Yeni asfalt sezonuyla Yeni Kocasinan'da yeni yollar yaparak ve yenileyerek, yollarımızı daha konforlu hale getireceğiz." diye konuştu.
Asfalt şantiyesi hakkında detaylı bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti, "Asfalt şantiyesi içerisinde asfalt plent tesisi ve üniteleri, idari bina ve asfalt için kullanılan 10 adet hangar yapılacak. Ayrıca yol yapımında kullanılan alt, temel ve mıcır stok alanları olacak. Yeni nesil teknolojik sistemli green plent serisi 'Asfalt Plenti', çevreyle dost ve ağır hizmetlere dayanıklı özelliğiyle çevreye en ufak zarar vermeden kaliteli hizmetler vereceğiz. Dünya standartlarında güvenilirliği, çevre ve insan zararının bulunmaması nedeniyle taş mastik asfalt uygulaması tercih ettik. Ayrıca Dünya standartlarına uygun çevreye uygun elektronik rezistansı ısıtma tertibatı kullanılacak."
"Asfalt plenti ile yine Kayseri'de bir ilki yaşamanın ve tarihe geçmenin onurunu yaşıyoruz." diyen Başkan Çolakbayrakdar, "Vatandaşımızın hizmet kalitesini doğrudan etkileyen tesis, daha kaliteli, daha az maliyetli ve daha uzun ömürlü asfalt üretimi sağlayacak. Amacımız Kocasinan'ı her yönüyle daha ileriye taşıyarak, en güzel hizmetleri vatandaşımızın hizmetine sunmaktır. Yeni tesisimiz Kocasinan'a hayırlı uğurlu olsun." diyerek sözlerini noktaladı.
(AÖ-Y)

11.01.2017 11:25:46 TSI
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