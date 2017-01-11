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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Atıksu işletmeleri 7/24 izleniliyor

11 Ocak 2017 Çarşamba, 11:23
Atıksu işletmeleri 7/24 izleniliyor
Atıksu işletmeleri 7/24 izleniliyor

(Fotoğraflı)

Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - Sanayileşmenin yoğun olduğu Tekirdağ'da, su kirliliğinin önlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla, Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri (SAİS) Tebliği kapsamında, kurulu kapasitesi 10 bin metreküp/gün ve üzerinde olan atıksu arıtma tesisleri, derin deniz deşarjı yapan ve suyu ısı transferi amacıyla kullanan işletmelerin, sürekli takip edildiği bildirildi.
Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "2016 yılı itibarı ile Tekirdağ'da 7 adet işletmede sürekli atıksu izleme sistemi kurulmuş olup, 2 adet işletmede de kurulum çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda tesis deşarj hatlarına yerleştirilen cihazlarla, kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), askıda katı madde (AKM), pH, sıcaklık, çözünmüş oksijen, iletkenlik ve debi parametreleri ölçülerek, ölçüm sonuçları periyodik ve gerçek zamanlı olarak Bakanlığımız merkezi veri tabanına aktarılmakta, veri tabanından da Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüzce on-line olarak izlenmekte, kirliliğin tespiti halinde anında müdahale edilmekte, işletmeler tarafından gerekli tedbirlerin alınması sağlanmakta ve idari işlemler tahsis edilmektedir" denildi.
Açıklamada ayrıca, periyodik olarak Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü gözetiminde yetkili laboratuvarlar tarafından karşılaştırma testleri yapılarak, sürekli atıksu izleme sistemlerinin düzenli olarak çalıştırılmasının sağlandığı kaydedildi.
(HLD-MEF-Y)

11.01.2017 11:27:31 TSI
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