YEREL HABERLER / HAKKARİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hakkari'de dondurucu soğuklar

Hakkari'de dondurucu soğuklar



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de dondurucu soğuklar hayatı olumsuz yönden etkiliyor.

Birçok mahalledeki içme suyu şebekesi ile şelalelerin, Zap Suyu'nun ve dere yataklarının donduğu Hakkari'de, bazı caddeler ise buz pistine dönüştü. Buz pistine dönüşen iş yerlerinin önündeki buzları kazma ve küreklerin yardımıyla temizleyen esnaflar, soğukların işlerini de aksadığını belirttiler.

Özellikle güneş görmeyen caddelerin adeta buz pistine dönüştüğünü ifade eden esnaflar, kendi imkanlarıyla iş yerlerinin önündeki buzları temizlediklerini söylediler.

(FT-MSA-Y)



11.01.2017 11:28:06 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER