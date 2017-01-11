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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Agora'da yeni dönem

11 Ocak 2017 Çarşamba, 11:24
Agora'da yeni dönem
Agora'da yeni dönem

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa'da çarşı kültürünü yaşatan Nilüfer Agora Çarşı'da yeni yönetim belirlendi.
Nilüfer Belediyesi'nin İhsaniye Mahallesi'nde hayata geçirdiği Nilüfer Agora Çarşı'da yeni yılla birlikte yeni yönetim seçildi. Plaza 16'da gerçekleştirilen genel kurula Nilüfer Belediyesi Başkan Danışmanı Osman Günay, belediye temsilcileri ile Nilüfer Agora Çarşı'da hak sahibi olan esnaf katıldı. 3'ü belediye görevlisi, 2'si esnaf olmak üzere 5 kişilik yeni yönetim kurulu seçildi.
(MŞ)

11.01.2017 11:25:41 TSI
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