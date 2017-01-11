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YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
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Necati Cumalı Edebiyat Ödülü sahibini buldu

11 Ocak 2017 Çarşamba, 11:25
Necati Cumalı Edebiyat Ödülü sahibini buldu
Necati Cumalı Edebiyat Ödülü sahibini buldu

(Fotoğraflı)
İZMİR (İHA) - "Yaşlanmaz Şair Çocuk" Necati Cumalı ölümünün 16. yılında Urla'da özlemle anıldı. Aynı zamanda Necati Cumalı Edebiyat Ödülü de sahibini buldu.
16. Necati Cumalı Anma Haftası kapsamında düzenlenen Necati Cumalı Edebiyat Ödülü'nün töreni Urla Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Bu yıl "Oyun " dalında düzenlenen, 74 eserin katılım gösterdiği yarışmada "Terör" adlı oyunuyla Habib Bektaş ödüle layık görüldü. Bektaş, ödülünü Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar'dan aldı. Urla Kaymakamlığı, Urla Belediyesi, İzmir Devlet Tiyatrosu, Atatürkçü Düşünce Derneği Urla Şubesi ve Cumalı- Seferis Gökyüzü Kültür ve Sanat Derneği'nin işbirliği ile düzenlenen törene, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, İzmir eski Milletvekili Alaattin Yüksel, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Özdemir, Belediye Meclis Üyeleri, Cumalı- Seferis Gökyüzü Kültür ve Sanat Derneği Başkanı ve aynı zamanda yarışmanın seçici kurul üyesi Semih Çelenk, sanatseverler ve Urla halkı katıldı.
Anma etkinliğinde Cumalı'nın şiirleri ortaokul öğrencileri ve Urlalı şairler tarafından okunuldu. Başkan Yardımcısı Hüseyin Özdemir etkinlik sonunda öğrencilere hediye verdi. Urla Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Topluluğu ise şef Yaşar Koçyiğit öncülüğünde şarkılarını Cumalı için seslendirdi.
Cumalı buluşmasında, Urlalı şairlerin açmış olduğu sergi sanatseverler tarafından ziyaret edildi.

"Cumalı'yı gençlerimizle buluşturmayı teşvik edeceğiz"
Yaşamını ülkemizin varlığına adamış tüm aziz şehitleri rahmetle anarak konuşmasına başlayan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, "Urla, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı zengin bir mozaik. Bu mozaik, Cumalı gibi birçok sanatçı, düşünür ve ismini tarihe yazdıran çok değerli insanlar ile renklendi. Bizler yaşadığımız coğrafyaya, içinde yoğrulduğumuz kültürümüze karşı sorumluluklarımızı biliyoruz. Ne mutlu ki bizlere Cumalı adına düzenlediğimiz edebiyat yarışmasının bu yıl 4'ncüsünü gerçekleştiriyoruz. Biz Necati Cumalı sayesinde edebiyata ilgi duyanları yazmaya teşvik etmeye, Cumhuriyet döneminin usta edebiyatçısı Necati Cumalı'yı gençlerimizle, çocuklarımızla buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki yıl şiir dalında ödül verilecek"
Necati Cumalı Urla ile bütünleşmiş ve bu ilçeye çok büyük katkıları olan bir yazar diyen Cumalı- Seferis Gökyüzü Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Semih Çelenk, "4 yıldır düzenlediğimiz Necati Cumalı Edebiyat Ödülleri Türkiye'de önemli yarışmalardan biri haline geldi. Bu yıl oyun dalında düzenlediğimiz yarışmaya tanınmış yazarların katılmış olması bizleri ayrıca mutlu etti. Hem dramatik yapısı hem de tiyatral araçları kullanması ve gündeme ilişkin temada ürün vermesinden ötürü Habib Bektaş'ın "Terör" adlı oyununun ödüllendirilmesine seçici kurul tarafından karar verilmiştir" dedi.
Meslektaşı olarak örnek aldığı insanlardan biri olan Necati Cumalı'yı şükranla anan ödül sahibi Habib Bektaş, Necati Cumalı Edebiyat Ödülü'nü düzenleyen herkese teşekkür ederek şunları söyledi:
"Necati Cumalı Bektaş için kimdir? Ne anlama geliyor. Şöyle diyeyim. Günün birinde bir yazarın kitabıyla karşılaşır okursunuz. Kitabın yazarını henüz görmemişsinizdir. Ama onunla eserleri aracılığıyla sohbet edersiniz. Eserlerini okudukça, onu tanıdıkça seversiniz. İşte dersiniz benim yazarım. Onun yazdıkları, yazdıklarıyla yaşayan insanlar, kitaptaki yaşam ve mekan size birlik verir. Dili dilinize örtüşür onu seversiniz. İşte böyle bir şey sanki ailenin bir insanı. Necati Cumalı benim için o anlama geliyor."
(MY)

11.01.2017 11:29:09 TSI
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