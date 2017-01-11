11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sefer sayıları artırıldı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 11:25
Sefer sayıları artırıldı
Sefer sayıları artırıldı

(Fotoğraflı)

Tuna İşleyen
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde şehir içi hat dolmuşçuları, yağan kar ile birlikte araçların sefer sayılarını arttırdı.
Şehir içerisinde olumsuz kış koşullarında vatandaşların çok fazla soğukta beklemesini istemediklerini belirten şehir içi hat dolmuşları yönetimi sefer sayılarını arttırdıklarını ifade ederken, yönetim çalışmalarını gece yarısına kadar sürdürdü.
Şehir İçi Hat Dolmuşları Başkanı İbrahim Akgün, "İlçemiz merkezinde ulaşımın rahat sağlanması için çalışıyoruz. Belediyemiz tuzlama ve küreme ekipleri de bizlere ulaşımın kolaylaşması için uğraşıyor. Hat sefer saatlerini düşürerek biraz daha sıklaştırmaya çalıştık. Halkımızın ulaşımını kolaylaştırmak için yönetimimiz ile gece geç saatlere kadar çalışıyoruz" dedi. (Tİ - EFE)

11.01.2017 11:29:38 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Öğretmenden başarılı öğrencilere el işi hediye
YEREL

ÖĞRETMENDEN BAŞARILI ÖĞRENCİLERE EL İŞİ HEDİYE
Kütahya'da otobüs tıra çarptı: 1 yaralı
YEREL

KÜTAHYA'DA OTOBÜS TIRA ÇARPTI: 1 YARALI
Başkan Ali Çetinbaş, gazeteci Mehmet Hatipoğlu'nu ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN ALİ ÇETİNBAŞ, GAZETECİ MEHMET HATİPOĞLU'NU ZİYARET ETTİ
Hisarcık'ta trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

HİSARCIK'TA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Başkan Saraoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Basın Mensupları İle Buluştu
YEREL

BAŞKAN SARAOĞLU, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ'NDE BASIN MENSUPLARI İLE BULUŞTU
Başkan Ceyda Çetin Erenler, basın mensuplarının gününü kutladı
YEREL

BAŞKAN CEYDA ÇETİN ERENLER, BASIN MENSUPLARININ GÜNÜNÜ KUTLADI
Simav kara teslim
YEREL

SİMAV KARA TESLİM
Kızılay'a Şaphane MYO öğrencilerinden destek
YEREL

KIZILAY'A ŞAPHANE MYO ÖĞRENCİLERİNDEN DESTEK
Gediz'de başarılı sporcular spor ayakkabısı ile ödüllendirildi
YEREL

GEDİZ'DE BAŞARILI SPORCULAR SPOR AYAKKABISI İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ
2017 yılı 'Kuşbakışı Gediz mahalleleri' takvimi
YEREL

2017 YILI 'KUŞBAKIŞI GEDİZ MAHALLELERİ' TAKVİMİ
Ahmet Tan: Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından biri de bağımsız basındır
YEREL

AHMET TAN: DEMOKRATİK BİR ÜLKENİN VAZGEÇİLMEZ UNSURLARINDAN BİRİ DE BAĞIMSIZ BASINDIR
Başkan Musa Yılmaz: Kapalı yolumuz yok
YEREL

BAŞKAN MUSA YILMAZ: KAPALI YOLUMUZ YOK
Küçük Banu'dan Suriyeli kardeşleri için anlamlı yardım
YEREL

KÜÇÜK BANU'DAN SURİYELİ KARDEŞLERİ İÇİN ANLAMLI YARDIM
Baro Başkanı Ahmet Atam: Basın, halkın haber alma ve ifade özgürlüğünün teminatıdır
YEREL

BARO BAŞKANI AHMET ATAM: BASIN, HALKIN HABER ALMA VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TEMİNATIDIR
Muhtar ve azalar buzlu yolda tuzlama yaptı
YEREL

MUHTAR VE AZALAR BUZLU YOLDA TUZLAMA YAPTI
Hisarcık'ta emekli öğretmen ve personele hizmet şeref belgesi verildi
YEREL

HİSARCIK'TA EMEKLİ ÖĞRETMEN VE PERSONELE HİZMET ŞEREF BELGESİ VERİLDİ
Kütahya AFAD'a yeni bir kurtarma aracı daha
YEREL

KÜTAHYA AFAD'A YENİ BİR KURTARMA ARACI DAHA
Ebru ustasından Başkan Süleyman Özkan'a hediye
YEREL

EBRU USTASINDAN BAŞKAN SÜLEYMAN ÖZKAN'A HEDİYE
Kütahya'da büyükbaş hayvan hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL

KÜTAHYA'DA BÜYÜKBAŞ HAYVAN HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA
Tavşanlı'da örnek birliktelik
YEREL

TAVŞANLI'DA ÖRNEK BİRLİKTELİK