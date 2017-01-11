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Sefer sayıları artırıldı



(Fotoğraflı)



Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde şehir içi hat dolmuşçuları, yağan kar ile birlikte araçların sefer sayılarını arttırdı.

Şehir içerisinde olumsuz kış koşullarında vatandaşların çok fazla soğukta beklemesini istemediklerini belirten şehir içi hat dolmuşları yönetimi sefer sayılarını arttırdıklarını ifade ederken, yönetim çalışmalarını gece yarısına kadar sürdürdü.

Şehir İçi Hat Dolmuşları Başkanı İbrahim Akgün, "İlçemiz merkezinde ulaşımın rahat sağlanması için çalışıyoruz. Belediyemiz tuzlama ve küreme ekipleri de bizlere ulaşımın kolaylaşması için uğraşıyor. Hat sefer saatlerini düşürerek biraz daha sıklaştırmaya çalıştık. Halkımızın ulaşımını kolaylaştırmak için yönetimimiz ile gece geç saatlere kadar çalışıyoruz" dedi. (Tİ - EFE)



11.01.2017 11:29:38 TSI

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