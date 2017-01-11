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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Seydişehir'de kar temizleme çalışmaları sürüyor

11 Ocak 2017 Çarşamba, 11:31
Seydişehir'de kar temizleme çalışmaları sürüyor
Seydişehir'de kar temizleme çalışmaları sürüyor

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi ekipleri, dün ilçe genelinde etkili olan kar yağışının ardından kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
İlçe merkezi ve dış mahallelerde yolları ulaşıma açık tutabilmek için seferber olan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve Fen işleri, Makina Parkı amirliği ekipleri ilçenin ana arterleri ve caddelerinin yanı sıra yolda mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalarına devam ediyor. Yol çalışmalarının yanı sıra kaldırımlarda da kar püskürtme makineleri ve görevlileri tarafından beden gücüyle kar temizliği gerçekleştiriliyor. Ekipler bir yandan iş makineleri ile kar temizliği çalışmaları yaparken, buzlanmaya karşı da tedbir alınıyor. Özellikle şehir merkezinde ana caddeler ve buzlanma riski oluşturan her noktada tuzlama ve solüsyon çalışması gerçekleştiriliyor.
Öte yandan, yoğun kar yağışı nedeniyle fider 2 ve fider 9 adı verilen elektrik direklerinin yıkılması ile meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle ilçe geneline su verilemedi. Vatandaşların mağdur olmaması için Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'le görüşerek Kuğulu ve Çal tepesine jeneratörlerin kurulmasını sağladı.
(AH-Y)

11.01.2017 11:35:27 TSI
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