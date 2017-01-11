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YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
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Buca'nın TEOG başarısı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 11:32
Buca'nın TEOG başarısı
Buca'nın TEOG başarısı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

İZMİR (İHA) - TEOG sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak üstün bir başarıya imza atan Doruk Balkozak Buca'nın gururu oldu. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Buca Hasan Ali Yücel Ortaokulu öğrencisi olan Doruk Balkozak'ı makamında kabul edip başarılarından dolayı kutlayıp, hediye verdi. Doruk Balkozak, disiplinli çalışmasının yanında Buca Belediyesi'nin onlineeğitim sisteminden de yararlanarak başarı kazandığını söyledi.
MEB tarafından 23-24 Kasım 2016 tarihlerinde 1,3 Milyon 8. Sınıf öğrencisinin katıldığı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı'nda tüm soruları doğru cevaplayarak üstün başarı gösteren Doruk Balkozak Bucalıların gururu oldu. Buca Hasan Ali Yücel Ortaokulu'nda okuyan ve 6 dersten toplam 120 soruyu doğru olarak yanıtlayan Doruk'u Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina makamında kabul etti.

Bilgisayar hediye ettiler
Buca Belediyesi Zabıta Müdürü İsmet Balkozak'ın da oğlu olan Doruk Balkozak'ı ailesiyle birlikte kabul edip, başarısından dolayı tebrik eden Başkan Piriştina, bilgisayar hediye etti. Başarısını disiplinli ve bilinçli çalışma programı oluşturmasına bağlayan Doruk, Buca Belediyesi'nin internet üzerinden verilen online eğitim sisteminden de yararlandığını ve büyük faydasını gördüğünü söyledi.
Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Doruk'un üstün derecesiyle gurur duyduklarını belirtirken, "Okumak bize iyi gelecek sloganıyla eğitim alanında birçok proje hayata geçirdik. Ücretsiz ders desteği verdiğimiz eğitim merkezlerimizin yanında, online eğitim vererek öğrencilerimize destek olmaya çalıştık. Doruk'un başarısı da bu çalışmaları ortaya koyarken ne kadar doğru bir karar verdiğimizin göstergesi oldu. TEOG sınavında başarılı bir performans gösteren Doruk kardeşimizle gurur duyduk, göğsümüz kabardı. Daha nice Bucalı gencimizin bu başarıya kavuşabileceğine inanıyorum" diye konuştu.
(MY)

11.01.2017 11:36:56 TSI
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