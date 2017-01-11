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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Erzurum'dan Halep'e yardım

11 Ocak 2017 Çarşamba, 11:35
Erzurum'dan Halep'e yardım
Erzurum'dan Halep'e yardım

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Ahmet Akbuğa
Kamera : Ahmet Akbuğa
ERZURUM (İHA) - Erzurum'dan Halep'e 13 TIR dolusu yardım malzemesi düzenlenen törenle gönderildi.
Erzurum Valiliği, AFAD ve İl Müftülüğü tarafından düzenlenen, "Halep'te İnsanlık ölmesin" kampanyası dahilinde toplanan 500 bin TL para, çocuk bezi, yatak, battaniye, çeşitli gıda ve giyim malzemelerinden oluşan 13 TIR, İstasyon Meydanında düzenlenen törenin ardından dualarla Halep'e doğru yola çıktı.
Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, yaptığı konuşmada Erzurum ve Anadolu'nun tarihte çok zorluklar çektiğini belirtti. "Zulüm görenlerin halinden ancak zulüm yaşayanlar anlarlar" diyen Azizoğlu şöyle konuştu:
"Erzurum'da Halep'te yaşanan zulme, kayıtsız kalmadık. İnşallah umut ediyoruz ki bu zulümler son bulacak. Orada yaşayan kardeşlerimiz de tez zamanda huzura ve barışa kavuşacak. Bugün kardeşlerimizin bizden beklediği bu yardım TIR'larını tez zamanda oraya ulaştıracağız. Erzurum olarak Türkiye olarak kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."
Törene, Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik, Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula ve kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.
(AA-AA)

11.01.2017 11:39:13 TSI
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