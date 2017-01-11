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Hakkari'de gümrük kaçakçılığı



(Fotoğraflı)



HAKKARİ (İHA) - Hakkari-Van karayolu üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamında 9 Ocak 2017 günü İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerimizce icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında, 4 ayrı kargo firmasına ait araçlarla yasal kargo görüntüsü altında kaçak malzemeler geçirmeye çalışan 4 şahıs yakalanmıştır. Şahıslarla birlikte 10 bin 575 kilogram kaçak çay, 136 kilogram nargile tütünü, 10 bin 520 paket gümrük kaçağı sigara, 224 çift ayakkabı, 350 kilogram sakatat, 400 kilo fındık içi ele geçirilmiştir. Bahse konu olay ile ilgili 4 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

(FT-MSA-Y)



11.01.2017 11:39:19 TSI

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