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Gebze'de avlu ve bahçeler kardan temizlendi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kar yağışı nedeniyle kentin cami avlularında, okul ve sağlık ocağı bahçelerinde biriken karları temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Kar ve buzlanmadan kaynaklı olası kazaları önlemek, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için ekipler bahçelerde biriken karları temizledi. Çalışmalar neticesinde Mustafa Paşa, Tatlıkuyu, Mehmet Akif Ersoy, Sultan Orhan Kışla, Hz. Ömer, Huzurkent, Mutlukent ve Karakoyunlu cami avlusu, Sultan Orhan İlkokulu, Kromen Çelik İlköğretim Okulu, Muzaffer Altıntaş Anaokulu ve Ortaokulu ve Tatlıkuyu Sağlık Ocağı'nın bahçeleri kardan temizlendi. Ekipler belirlenen noktalarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

(İG-RFK-Y)



11.01.2017 11:40:08 TSI

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