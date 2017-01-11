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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Başkanlardan imar istişare toplantısı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 11:36
Başkanlardan imar istişare toplantısı
Başkanlardan imar istişare toplantısı

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, otopark yönetmeliği ve plan notları değerlendirme ve istişare toplantısında mimar ve mühendis odalarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, otopark yönetmeliği ve plan notları değerlendirme toplantısında mimarlar ve mühendisler odalarının temsilcileriyle bir araya geldi. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda bulunan Sardunya nikah salonunda gerçekleşen toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, belediye başkan yardımcısı Nilay Ayran, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Osman Güner, belediye meclis üyeleri, oda temsilcileri, imar müdürleri ve çalışanları katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Biz yerelde sizlerle sürekli istişare halindeyiz. Sizlerin taleplerini, önerilerini dinliyoruz. Büyükşehir'in yönetmelikleri doğrultusunda hareket etmek durumundayız. Bugün burada Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın Zekeriya Özak Bey işin uzmanı olarak sizlerin fikirlerini almak ve sizleri aydınlatmak adına bir araya geldik. Her zaman dile getiriyorum, Gebze diğer 12 ilçeden farklı bir yapıya sahip. Coğrafi yapısıyla, hızlı gelişimi, sanayi bölgesi oluşu ve gündüz ile gece arasındaki nüfus farkı bunlar göz önüne alınarak köklü çözümler üretirsek gelişen kentimiz için yol almış oluruz" ifadelerini kullandı.
Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kocaeli'nin coğrafi yüz ölçümünün küçük olmasına dikkat çekti. Otopark sorunun ciddi bir sorun olduğunu vurgulayan Özak, "2005 yılında 150 bin olan araç sayısı 2016 yılına geldiğimizde 355 bin olmuş, nüfus ise 1 milyon 780 bine ulaşmış durumda. Bu süre zarfında araç sayısında yüzde 120 artış gerçekleşirken nüfustaki artış yüzde 35 oranında gerçekleşmiştir. 2023 yılında Kocaeli'ndeki araç sayısının 600 bine ulaşması bekleniyor. Bu durumda bu imar değişikliği yapılmamış olsaydı Kocaeli'nin tüm sokakları araçlardan kilitlenecekti" dedi. Konuşmaların ardından soru cevap bölümüne geçildi.
(İG-RFK-Y)

11.01.2017 11:40:21 TSI
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