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Yüksel: "Başarının sırrı çok çalışmak"



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SAMSUN (İHA) - AK Parti Kavak İlçe Başkanı Bülent Yüksel, başarının sırrının çok çalışmak olduğunu ifade etti.

AK Parti Samsun 73. İl Danışma Meclisi toplantısında AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel tarafından, teşkilat faaliyetleri çerçevesinde Kavak'ta gerçekleştirilen başarılı çalışmalardan dolayı AK Parti Kavak İlçe Başkanı Bülent Yüksel ve ilçe teşkilatı mensuplarına teşekkür belgesi verildi.

Konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada başarının sırrının çok çalışmak olduğunu vurgulayan AK Parti Kavak İlçe Başkanı Bülent Yüksel, "Hedefimiz daima çok daha fazla çalışarak partimize yakışır olmak. Partimizin en büyük kurallarından birisi çalışmaktır. AK Parti asla gevşekliğe müsemma göstermemektedir. Kavak olarak her kesime doğru şekilde hitap edebilmek için tüm ekibimizle seferber durumdayız. Gerek köylerimiz gerek ilçe merkezimizde tüm çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. İlçe belediyemiz ile yürüttüğümüz uyumlu çalışmalardan dolayı ilçemizde vatandaşlarımızla diyalog sorunu yaşamıyoruz. Buradan yine bizlerden desteğini esirgemeyen Kavak Belediye Başkanımız İbrahim Sarıcaoğlu'na da teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Kavak İlçe Başkanlığı ayrıca teşkilat performans sisteminde (TPS) yüzde yüz tam puan alarak 2016 yılı 12. ayının Samsun birincisi oldu.

(SAM-SLH-Y)



11.01.2017 11:41:16 TSI

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