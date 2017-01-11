11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yüksel: "Başarının sırrı çok çalışmak"

11 Ocak 2017 Çarşamba, 11:36
Yüksel: "Başarının sırrı çok çalışmak"
Yüksel: "Başarının sırrı çok çalışmak"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - AK Parti Kavak İlçe Başkanı Bülent Yüksel, başarının sırrının çok çalışmak olduğunu ifade etti.
AK Parti Samsun 73. İl Danışma Meclisi toplantısında AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel tarafından, teşkilat faaliyetleri çerçevesinde Kavak'ta gerçekleştirilen başarılı çalışmalardan dolayı AK Parti Kavak İlçe Başkanı Bülent Yüksel ve ilçe teşkilatı mensuplarına teşekkür belgesi verildi.
Konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada başarının sırrının çok çalışmak olduğunu vurgulayan AK Parti Kavak İlçe Başkanı Bülent Yüksel, "Hedefimiz daima çok daha fazla çalışarak partimize yakışır olmak. Partimizin en büyük kurallarından birisi çalışmaktır. AK Parti asla gevşekliğe müsemma göstermemektedir. Kavak olarak her kesime doğru şekilde hitap edebilmek için tüm ekibimizle seferber durumdayız. Gerek köylerimiz gerek ilçe merkezimizde tüm çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. İlçe belediyemiz ile yürüttüğümüz uyumlu çalışmalardan dolayı ilçemizde vatandaşlarımızla diyalog sorunu yaşamıyoruz. Buradan yine bizlerden desteğini esirgemeyen Kavak Belediye Başkanımız İbrahim Sarıcaoğlu'na da teşekkür ediyorum" dedi.
AK Parti Kavak İlçe Başkanlığı ayrıca teşkilat performans sisteminde (TPS) yüzde yüz tam puan alarak 2016 yılı 12. ayının Samsun birincisi oldu.
(SAM-SLH-Y)

11.01.2017 11:41:16 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

DOKAP başvuruları başladı
YEREL

DOKAP BAŞVURULARI BAŞLADI
Başbakan Danışmanı Özçeri'den Başkan Yılmaz'a 'Roman' teşekkürü
YEREL

BAŞBAKAN DANIŞMANI ÖZÇERİ'DEN BAŞKAN YILMAZ'A 'ROMAN' TEŞEKKÜRÜ
Ulaşımda kar engeli aşılıyor
YEREL

ULAŞIMDA KAR ENGELİ AŞILIYOR
Samsun'da medya ödül töreni
YEREL

SAMSUN'DA MEDYA ÖDÜL TÖRENİ
&quot;Çalışan Gazeteciler Günü&quot; ödül töreni
YEREL

"ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ" ÖDÜL TÖRENİ
&quot;Romanlar İçin Gezici İş ve Eğitim Merkezi Projesi&quot;
YEREL

"ROMANLAR İÇİN GEZİCİ İŞ VE EĞİTİM MERKEZİ PROJESİ"

Samsun'daki cinayet
YEREL

SAMSUN'DAKİ CİNAYET
Samsunspor, Vedat Bora ile prensip anlaşmasına vardı
YEREL

SAMSUNSPOR, VEDAT BORA İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI
Erdoğan Tok: &quot;Etnik ve mezhepsel provokasyonlara geçit vermeyin&quot;
YEREL

ERDOĞAN TOK: "ETNİK VE MEZHEPSEL PROVOKASYONLARA GEÇİT VERMEYİN"
Samsun'da barınaktaki 165 küçükbaş telef oldu
YEREL

SAMSUN'DA BARINAKTAKİ 165 KÜÇÜKBAŞ TELEF OLDU
5. Geleneksel Medya Ödülleri sahiplerini buldu
YEREL

5. GELENEKSEL MEDYA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
171. tarım yılı OMÜ'de kutlandı
YEREL

171. TARIM YILI OMÜ'DE KUTLANDI
Öğrenciler Sarıkamış şehitleri için yürüdü
YEREL

ÖĞRENCİLER SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜDÜ
Samsun'da terör operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA TERÖR OPERASYONU
Samsun merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAMSUN MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Samsun buz kesti
YEREL

SAMSUN BUZ KESTİ
Büyükşehirden sokak hayvanlarına kış şefkati
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN SOKAK HAYVANLARINA KIŞ ŞEFKATİ
Bafra buz kesti
YEREL

BAFRA BUZ KESTİ
''Mucize Doktor'' ve ''Rita '' sanatseverlerle buluşacak
YEREL

''MUCİZE DOKTOR'' VE ''RİTA '' SANATSEVERLERLE BULUŞACAK
YEDAŞ ekiplerinin karla imtihanı
YEREL

YEDAŞ EKİPLERİNİN KARLA İMTİHANI
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
YEREL

SAMSUN'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Samsun'da cinayet
YEREL

SAMSUN'DA CİNAYET