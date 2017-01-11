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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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ESOGÜ'de prostat kanseri bilgilendirme standı açıldı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 11:40
ESOGÜ'de prostat kanseri bilgilendirme standı açıldı
ESOGÜ'de prostat kanseri bilgilendirme standı açıldı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, Hastane Halkla İlişkiler Birimi desteğiyle, Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TURKMSIC) tarafından prostat kanseri hakkında bilgilendirme standı açıldı.
Hastane poliklinikler girişinde açılan stantta, prostat kanserinin Türkiye'deki son verilere göre, 40 yaş üzeri erkeklerde en sık görülen 2'nci kanser türü olduğu belirtildi. Stantta halkı bilinçlendirmek için broşürler de dağıtılırken, prostat kanserinin tanımı, belirtileri, erken teşhisinin önemi, muayenesi ve tedavisinin nasıl yapıldığı anlatıldı. Ayrıca prostat kanserine yönelik radyoterapi ve hormon tedavilerinin erkeklerin cinsel sağlığına etkisinden bahsedildi. Belirtileri taşıdığı düşünülen kişilere, üroloji polikliniği'ne giderek gereken muayeneleri yaptırmaları tavsiye edildi.
(İHA-KÇ)

11.01.2017 11:44:19 TSI
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