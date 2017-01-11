Çantadan 2.5 kilo esrar çıktı 2 kişi gözaltına alındı
(Fotoğraflı)
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de, Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yolcu otobüsünde yaptığı aramalarda iki yolcuya ait çantadan 2.5 kilo esrar ve 7 gram metamfetamin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Urfa-Samsun seferini yapan bir otobüste arama yaptıkları öğrenildi. Yapılan aramalarda R.U. ve E.Y. isimli şahıslara ait olan çantada 2.5 kilo esrar ve 7 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Yetkililer, gözaltına alınan iki kişi hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldığını bildirdi.
(AÖ-Y)
11.01.2017 11:45:15 TSI
NNNN