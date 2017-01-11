YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çantadan 2.5 kilo esrar çıktı 2 kişi gözaltına alındı

Çantadan 2.5 kilo esrar çıktı 2 kişi gözaltına alındı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de, Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yolcu otobüsünde yaptığı aramalarda iki yolcuya ait çantadan 2.5 kilo esrar ve 7 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Urfa-Samsun seferini yapan bir otobüste arama yaptıkları öğrenildi. Yapılan aramalarda R.U. ve E.Y. isimli şahıslara ait olan çantada 2.5 kilo esrar ve 7 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yetkililer, gözaltına alınan iki kişi hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldığını bildirdi.

(AÖ-Y)



11.01.2017 11:45:15 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER