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YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
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Kemal Arı: "Atatürk'ü daha iyi anlamalıyız"

11 Ocak 2017 Çarşamba, 11:46
Kemal Arı: "Atatürk'ü daha iyi anlamalıyız"
Kemal Arı: "Atatürk'ü daha iyi anlamalıyız"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

İZMİR (İHA) - Karşıyaka Belediyesi'nin 1881 Derneği işbirliğiyle düzenlediği "Zübeyde Hanım ve Atatürk" konulu konferansa katılan Prof. Dr. Kemal Arı, ülkenin içinde bulunduğu süreçte Atatürk'ü daha iyi anlamaya ihtiyaç duyulduğunu belirterek "Atatürk, geleceği doğru analiz edip halkına önderlik etmiştir. Günümüzde yaşanan karmaşıklıkta Atatürk'ü daha iyi anlamaya ihtiyaç vardır" dedi.

"Örnek bir anne-oğul"
Karşıyaka Belediyesi ve 1881 Derneği, Zübeyde Hanım'ın 14 Ocak 1923 yılında Karşıyaka'da vefat etmesinin yıldönümü nedeniyle etkinlik düzenledi. Çarşı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 100 kişinin katıldığı konferansa, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nden Prof. Dr. Kemal Arı, konuşmacı olarak katıldı. Atatürk ile Zübeyde Hanım arasındaki, Selanik'ten başlayarak İstanbul ve Ankara'da süren yakın ilişkiyi anlatan Arı, "Atatürk, bir yandan ülkenin düşmanlardan kurtarılması için mücadele ederken, bir yandan da annesiyle yakın diyalog içindeydi. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ülkenin aydınlanma devrimleri gerçekleştirilirken Zübeyde Hanım da her zaman oğluna destek olmuştur" dedi.

"Kenetlenmeliyiz"
Prof. Dr. Arı, "Zübeyde Hanım, ülkemizin kurtuluşunu sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'ü dünyaya getirmiş örnek bir annedir. Onun yetiştirdiği evladı Atatürk, ülkemizin gidişatını değiştirmiştir. Karşıyaka ve İzmir için çok önemlidir. Atatürk devrimlerine inananlar olarak O'nu daha iyi anlamaya ve ilkeleri etrafında kenetlenmeye ihtiyaç duyulmaktadır" diye konuştu.
(MY)

11.01.2017 11:50:55 TSI
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