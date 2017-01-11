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YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
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Çeşme'de denizciler İngilizce öğrenecek

11 Ocak 2017 Çarşamba, 11:49
Çeşme'de denizciler İngilizce öğrenecek
Çeşme'de denizciler İngilizce öğrenecek

(Fotoğraflı)

İsa Atagöz
İZMİR (İHA) - Çeşme Denizciler Derneği, üyelerine hızlandırılmış temel İngilizce ve Denizcilik İngilizcesi kursu düzenleyecek.
Denizcilik sektöründe çalışan üyelerinin İngilizce bilmelerinin önemine dikkat çeken Çeşme Denizciler Derneği yöneticileri, dil bilmeyen yada dilini geliştirmek isteyen üyeleri için İngilizce kursu açmaya karar verdi.
Dernek üyeleri için ücretsiz olacak İngilizce kursunun hızlandırılmış, teorik ve pratik bir kurs olacağını ifade eden dernek yöneticileri, şu ifadelere yer verdi:
"Sektördeki denizcilerimize özel hazırladığımız kurs programına sizlerde katılabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek veya dil öğrenmek istiyorsanız, günlük hayatta ve iş hayatında sizlere önemli derecede katkı sağlayacak eğitimlere katılabilirsiniz. Kısa zamanda çok şey kazanacağınızdan emin olabilirsiniz."
İngilizce kursunun her Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 15.00'de, dernek binasında yapılacağı belirtilirken, kursa, dernek üyesi olmayan, İngilizce öğrenmek isteyen kişilerin de Çeşme Denizciler Derneği'ne bağış yaparak katılabilecekleri vurgulandı.
(İA-Y)

11.01.2017 11:53:37 TSI
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