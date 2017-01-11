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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Başkan Akın; "Çağdaş kentleşmenin önündeki engelleri kaldırıyoruz"

11 Ocak 2017 Çarşamba, 11:56
Başkan Akın; "Çağdaş kentleşmenin önündeki engelleri kaldırıyoruz"
Başkan Akın; "Çağdaş kentleşmenin önündeki engelleri kaldırıyoruz"

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Germencik ilçesini çağdaş kentler seviyesine çıkarmak amacıyla yola çıkan Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın hedeflerine birer birer ulaşıyor.
Modern ve yaşanabilir Germencik anlayışını benimseyerek göreve geldiği günden bugüne ilçenin çehresini değiştirmeye çalışan Başkan Ümmet Akın yeni yapılan kent meydanının önünde kötü görüntünün oluşmasına sebep olan ve kamulaştırma işlemleri yıllardır devam eden eski evin kamulaştırıldığının ve yıkım işlemlerinin başladığının müjdesini verdi.
Başkan Ümmet Akın; "İlçemizde modern kentleşme anlamında büyük adımlar attık. Bu anlamda birçok proje ürettik ve uygulamaya geçtik. Şartlar dolayısıyla büyük zorluluklarla karşılaşmamıza rağmen yılmıyoruz ve çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Germencik, geleneksel mimari ile donatılmış düzgün sokaklara, temiz ve ferah görünüme kavuşana dek buradayız ve hizmetlerimize devam edeceğiz. Bu anlamda ilçemizde yeni projelendirip inşa ettiğimiz kent meydanın içinde bulunduğu halde yıllardır kamulaştırma işlemi hukuk zemininde süren eski ve harabe evin davası lehimize sonuçlandı ve işlemleri sona erdi. Bu eski evin yıkımını nihayet gerçekleştiriyoruz. Çağdaş şehirleşmenin önündeki engeller bir bir kalkıyor. İlçemize yaptığımız hizmetlerin tamamı vatandaşımıza daha refah bir alanda yaşam imkanı sağlamak ve rahat nefes alabilecekleri sosyal donatı alanlarını arttırarak sosyal yaşamında önünü açmak içindir. Bu hususta siz değerli vatandaşlarımızın istek ve önerilerini her zaman dinlemeye ve hayata geçirmeye hazırız "diye konuştu.
Açıklamaların ardından Başkan Ümmet Akın'ın katılımı ile Germencik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kontrolünde kent meydanında bulunan eski binanın yıkımı gerçekleştirildi.
(MB-Y)

11.01.2017 11:59:15 TSI
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