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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Artistik Patinaj Milli Takımı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 11:56
Artistik Patinaj Milli Takımı
Artistik Patinaj Milli Takımı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF) artistik patinaj branşında ülkemizi temsil edecek sporcular belli oldu.
Avrupa'nın önemli kış spor merkezlerinden olan Erzurum'un ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) için geri sayım sürerken, ülkemizi temsil edecek sporcular da netleşmeye başladı.
11-18 Şubat tarihlerinde yapılacak organizasyonda Türkiye'yi artistik patinaj branşında genç kızlarda (Junior Ladies), Ekin Saygı, genç erkeklerde de (Junior Men) Başar Oktar temsil edecek.
2006 yılında buz patenine başlayan 2001 doğumlu Ekin Saygı, 2009 ila 2013 yılları arasında teşvik gruplarında ve minikler kategorisinde Türkiye şampiyonlukları kazandı. Uluslararası Buz Pateni Birliği'nin önemli etkinliklerinden olan European Criterium uluslararası artistik patinaj turnuvalarında ilk sıralara kadar yükselme başarısı gösterdi.
Ankara Vizyon Buz Sporları Kulübü'nde aktif sporculuk yaşantısına devam eden Saygı, 2015 yılında yıldızlarda Türkiye'nin en iyisi oldu.
Antrenörü Kutay Eryoldaş nezaretinde bu yaz ABD'de EYOF 2017 Erzurum çalışmalarına başlayan 15 yaşındaki milli sporcu, şu anda kamp çalışmalarını dünyanın önemli kayak merkezlerinden Fransa'nın Courchevel bölgesinde sürdürüyor.
Artistik patinaj branşında erkeklerde ülkemizi temsil edecek Başar Oktar, buz patenine 2008 yılında başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesi altında çalışmalarını sürdüren 2002 doğumlu mili sporcu, bu yıl katıldığı Saraybosna Open ve Sofya Trophy'de altın madalya kazanma başarısı gösterdi. Santa Claus Cup'ta dördüncü olan Başar'ın ISU Junior Grand Prix yarışmalarında ise 14'üncülüğü bulunuyor.
Antrenörü Nelya Akbulut nezaretinde EYOF 2017 Erzurum için çalışmalarını sürdüren 14 yaşındaki Başar, kamp çalışmalarını dünyanın önemli kayak merkezlerinden Fransa'nın Courchevel bölgesinde sürdürüyor.
(AA-AA-Y)

11.01.2017 12:00:04 TSI
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