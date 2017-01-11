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Büyükşehir, müftü Gökçe'yi uğurladı



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ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale İl Müftülüğü'ne atanan Arif Gökçe için bir veda yemeği düzenledi. Beş yıldır Adana İl Müftüsü olarak görev ifa eden Arif Gökçe'nin Çanakkale İl Müftülüğü'ne atanması münasebetiyle Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen veda yemeğinde konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Arif Gökçe'nin Adanalıların gönlünde taht kurarak, iz bırakarak görevini tamamladığını belirtti.



"Adanalılar bağrına bastı"

Çanakkale İl Müftülüğü'ne atanan Adana İl Müftüsü Arif Gökçe için düzenlenen veda yemeğinde konuşan Başkan Sözlü, yeni görev yerlerinin yeni ufuklar anlamına geldiğini ve Arif Gökçe'nin Türk Milleti'nin bağımsızlık mücadelesinde zemin olan Çanakkale'de görev yapacak olmasının çok önemli olduğunu belirtti. Arif Gökçe ile mesai arkadaşlığı yapmanın bahtiyarlığını yaşadığını ifade eden Başkan Sözlü, "Arif Hocamızın aydın, halkıyla diyalog noktasında sıkıntı çekmeyen, Adanalıların bağrına bastığı bir din adamı olarak gönlümüzde ayrı bir yeri olmuştur. Türk Milleti imanı ve itikatı noktasında samimi bir millettir. Türk Milleti'nin kendisine, inancına hizmet eden insanlara hürmeti yüksektir. Adanalılar her zamandin adamlarını sevmiştir. Değerli il müftümüz de hemşehrilerimizin gönlünde taht kurarak, iz bırakarak görev süresini tamamlamıştır" dedi.



"Adana'da mimari ruhu diriltmiştir"

Milli birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan ülkemizin böylesi hassas bir döneminde camilere gelmiş insanları siyasi ön yargılarla meşgul etmemek adına Arif Gökçe'nin hassasiyet gösterdiğini söyleyen Başkan Sözlü, "Değerli hocamız şehre abide eserler kazandırırken mimariye, estetiğe, sanata önem veren duruşu ve kararlığıyla da bir hürmeti, takdiri hak ediyorlar. Bunu hizmete açılan müftülük binasında daha net gördük. Mimari projesi yapılmış olan müftülük binası projesini estetik ve mimari kaygısıyla, Türk İslam kültürüne daha uygun bir eser olmalı diyerek değiştirme cesareti göstermiştir" diye konuştu. Mimari eserlerin şehrin içerisinde birer biblo niteliğinde olduğunu ve şehre kimlik kazandırdığını belirten Başkan Sözlü, Arif Gökçe'nin görevde kaldığı sürece hem camilerde hem de yapılan son müftülük binasında mimari ruhu dirilttiğini vurguladı.



"Türkiye gönüllü Müslümanlar ülkesidir"

Türkiye gönüllü Müslümanlar ülkesi olduğunu, dindar olmak ya da olmamak için Türkiye'de insanların baskı altında olmadığının altını çizen Başkan Sözlü, "Diyanet işlerimizin Mehmet Akif'in de tarif ettiği üzere asrın idrakına okutturan Kuranı Kerim'i anlayışındaki din adamlarımız var, diyanet işlerinin bu manada güzel bir kadrosu var. Bu Türkiye için kazançtır" diyerek Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosunun aydın din adamlarından oluştuğunun altını çizdi ve konuşmasının sonunda Arif Gökçe'nin Adanalılarla bağını kopartmayacağına yürekten inandığını belirterek helallik istedi.



"Katkılarınızı ve Adanayı unutmayacağım"

Kendisi için düzenlenen veda yemeğinde konuşan Müftü Arif Gökçe, "Akif'in "Yine bir şey yapamadım hatırana" dediği gibi biz bu şehir için çok şey yaptığımızı söyleyemeyiz. Adana bizi paydaş, her şeyden öte kardeş kıldı. Adana'yı unutabilmem asla mümkün değildir. Nereye gidersem gideyim bu şehrin havasını, şanını, cömertliğini, mertliğini yanımda götürecek, bir resim gibi yüreğimde taşıyacağım" dedi.İl müftülük binasının yapımında, mimarisinde, çevre düzenlemesinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün katkılarının çok büyük olduğunu söyleyen Gökçe, "Hiç bir zaman ne mensubu bulunduğu partinin ne de içinde bulunduğu hizmetin ismini öne çıkarmadan bunu bir minnete dönüştürmeden siyasetin üzerinde kalarak bu şehre böyle bir dini yapının yapılmasında kendilerinin de katkısı olması gerektiğine inanarak elimizden tuttu, Allah kendisinden ve çalışma arkadaşlarından razı olsun" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Çanakkale'ye atanan Müftü Arif Gökçe'ye bir teşekkür plaketi, vazo ve el dokuması kilim hediye etti.

(ELF-Y)



11.01.2017 12:00:18 TSI

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