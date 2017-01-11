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YEREL HABERLER  / KARAMAN HABERLERİ
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Karaman'da hayırseverlerden eğitime destek

11 Ocak 2017 Çarşamba, 12:00
Karaman'da hayırseverlerden eğitime destek
Karaman'da hayırseverlerden eğitime destek

(Fotoğraflı)

KARAMAN (İHA) - Karaman'da hayırseverlerin eğitime verdikleri destekler devam ediyor.
Karaman'da faaliyet gösteren Evcen İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Hacı Celal Mahallesinde 4 derslikli anaokulu ile hayırsever işadamı Rafet Nas tarafından Çeltek Mahallesinde 16 derslikli imam hatip ortaokulu binası yapımı için imza töreni düzenlendi. Valilik Makamında gerçekleştirilen imza törenine, Vali Süleyman Tapsız, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, hayırsever işadamı Rafet Nas ile Evcen İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına Yaşar Evcen ve Celil Evcen katıldı.
Protokol töreni öncesinde konuşan Vali Tapsız, eğitime yapılan yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu ifade ederek "Hayırsever işadamlarımız, yapımını üstlendikleri iki okulda yetişen çocuklarla hiç bitmeyecek hayırlara vesile olacaklardır. Eğitime yaptığınız yatırımlarla uzun yıllar adınızı yaşatabilirsiniz" dedi.
Okul yapımına yönelik imzaların atılması sonrasında hayırseverlere teşekkür eden Tapsız, eğitime kazandırılacak okulların şehrimize hayırlı olmasını temenni etti.
İşadamı Yaşar Evcen tarafından Hacı Celal Mahallesinde yaptırılacak olan Celil Evcen Anaokulu ve işadamı Rafet Nas tarafından Çeltek Mahallesinde yaptırılacak Nas İmam Hatip Ortaokulunun bir yılda tamamlanması bekleniyor.
(MD-AH-Y)

11.01.2017 12:04:23 TSI
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