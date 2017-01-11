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Harran'da KOSGEB kursiyerleri sertifikalarını aldı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - KOSGEB Şanlıurfa Müdürlüğü ve Harran Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen uygulamalı girişimcilik kurslarına katılan kursiyerlere törenle sertifikaları dağıtıldı.

Harran Belediyesinde düzenlenen uygulamalı girişimcilik kurslarında 30 kursiyer, toplamda 32 saat süren eğitim sonunda sertifika almaya hak kazandı.

Kursiyerlere törenle sertifikalarını veren Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, "Kurslara katılım gösteren siz değerli kursiyerlerimiz, edindiğiniz deneyim ve uzmanlar tarafından verilen bilgi sonucunda sertifikalarınızı alıyorsunuz. Kendi iş yerlerinizi kuracak, ilçemiz için bir istihdam kapısı açacaksınız. Hepinize iş hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.

Sertifikalarını alan kursiyerler, tören sonunda günün anısına Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz ile toplu fotoğraf çektirdi.

(Şİ-BRN-Y)



11.01.2017 12:07:41 TSI

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